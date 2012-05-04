Новая свалка строительного мусора в Нижнем Тагиле – еще один пережиток программы «1000 дворов» (ФОТО)
4 мая 2012, 11:10Общество
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К свалкам, найденным ранее на Вагонке, теперь прибавилась новая, еще более гигантских размеров.
Ее активисты ОД «Тагил без ям» обнаружили напротив Кургана памяти, за ТЦ «Мегамарт». По масштабу свалки и характеру отходов, а в основном это старые бордюры и обломки шифера, становится понятно, что материалы вывезены с территории дворов, ремонт которых входил в пресловутую программу.
Размеры поражают воображение. Здесь и бордюры, и покрышки, и обломки старого шифера и даже кусок чьего-то бампера. К слову сказать, совершенно недалеко, порядка в 100 метрах от свалки, располагается шиномонтаж и автосервис рассказывают очевидцы и авторы фотографий.
Напомним, найденные ранее свалки строительного мусора, вывозимые подрядчиками муниципалитета, природоохранная прокуратура обязала вывезти Администрацию города.
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