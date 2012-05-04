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Новая свалка строительного мусора в Нижнем Тагиле – еще один пережиток программы «1000 дворов» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая свалка строительного мусора в Нижнем Тагиле – еще один пережиток программы «1000 дворов» (ФОТО)

4 мая 2012, 11:10Общество
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