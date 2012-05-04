Новая свалка строительного мусора в Нижнем Тагиле – еще один пережиток программы «1000 дворов» (ФОТО)

Ее активисты ОД «Тагил без ям» обнаружили напротив Кургана памяти, за ТЦ «Мегамарт». По масштабу свалки и характеру отходов, а в основном это старые бордюры и обломки шифера, становится понятно, что материалы вывезены с территории дворов, ремонт которых входил в пресловутую программу.