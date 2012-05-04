Новый кроссовер MINI выехал на обкатку

Гамму моторов MINI Paceman составят бензиновые и дизельные агрегаты в диапазоне мощности от 75 до 184 л.с. Заряженная версия машины с шильдой JCW получит турбированный 1.6-литровый бензиновый двигатель, развивающий 211 л.с. Товарный вариант MINI Paceman, который, по данным AutoEvolution, нарекут Countryman Coupe, будет продемонстрирован общественности на парижском мотор-шоу в сентябре. Производством Countryman Coupe займется австрийский завод Magna Steyr в городе Грац, где в настоящее время происходит сборка модели MINI Countryman. Одним из основных соперников новинки называют паркетник Range Rover Evoque.