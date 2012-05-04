Певец из Таджикистана спел вторую песню про Путина: «Спасибо тебе, Боже, за Владимира»
Таджикский гламурный певец Толибджон Курбанханов, записавший в феврале ставший популярным в Сети хит «ВВП», восхваляющий Владимира Путина, посвятил вторую песню своему кумиру. Композиция, названная «Спасибо тебе, Боже, за Владимира», была выложена в интернете в конце апреля и собрала уже более 13 тысяч просмотров.
В новом треке таджикский артист в довольно нескладной форме выражает свою радость победе Путина на выборах и раскрывает свое отношение к личности нового (старого) президента РФ. Артист поет о том, что Путин – его герой и кумир и он хочет быть похожим на него. По его мнению, Владимир Владимирович – «достойная награда» для России.
В каждом из нас в душе живет герой
Быть на него похожим хочется порой,
Когда был мальчишкой, увидел его впервые
С тех пор хочу быть на него похожим сильнее.
Я уже не сомневаюсь в божьей силе
Хотел его победы данной нам свыше
И те, кто верит в Бога, об этом знают
Не каждого там, на небесах, выбирают.
(припев)
Спасибо тебе, Боже, за Владимира
За моего героя и кумира
Я подниму бокал за здоровье,
Чтобы у него сбылись все желания.
Спасибо тебе, Боже, за Владимира
За моего героя и кумира
Ведь я не один на свете такой
Все больше нас, кто согласен со мной.
Он во главе страны – значит так надо!
Великому народу – достойная награда
Если мы с ним, то правильно идем
Это понять мы сможем только потом.
Цените его и каждое мгновение
Все что он делает – ради улучшения
Много врагов у него, они враги страны
Россию разделить хотели, но не смогли.
(припев)
Первая песня таджикского певца «ВВП» появилась в Сети в феврале, накануне выборов президента РФ. Ролик собрал более 1 миллиона просмотров. В том клипе азиатский артист перечисляет все подвиги и свершения Владимира Путина за 12 лет. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в блогосфере. Мнения интернет-пользователей разделились: одни считают, что это «чёрный пиар», направленный на дискредитацию Путина, другие – наоборот уверены, что этот ролик создан штабом премьера для мобилизации собственного электората.