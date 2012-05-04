Певец из Таджикистана спел вторую песню про Путина: «Спасибо тебе, Боже, за Владимира»

В новом треке таджикский артист в довольно нескладной форме выражает свою радость победе Путина на выборах и раскрывает свое отношение к личности нового (старого) президента РФ. Артист поет о том, что Путин – его герой и кумир и он хочет быть похожим на него. По его мнению, Владимир Владимирович – «достойная награда» для России.

В каждом из нас в душе живет герой

Быть на него похожим хочется порой,

Когда был мальчишкой, увидел его впервые

С тех пор хочу быть на него похожим сильнее.

Я уже не сомневаюсь в божьей силе

Хотел его победы данной нам свыше

И те, кто верит в Бога, об этом знают

Не каждого там, на небесах, выбирают.

(припев)

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Я подниму бокал за здоровье,

Чтобы у него сбылись все желания.

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Ведь я не один на свете такой

Все больше нас, кто согласен со мной.

Он во главе страны – значит так надо!

Великому народу – достойная награда

Если мы с ним, то правильно идем

Это понять мы сможем только потом.

Цените его и каждое мгновение

Все что он делает – ради улучшения

Много врагов у него, они враги страны

Россию разделить хотели, но не смогли.

(припев)