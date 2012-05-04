Рестайлинговый BMW 7 серии появится летом

По некоторым данным, рестайлинг экстерьера BMW 7 серии затронет передний бампер, фирменную решетку радиатора, головную оптику и колесные диски. Модернизация технической части обещает быть более внушительной. В частности, упоминаются перенастройка шасси (в чем именно она будет заключаться, пока не уточняется) и новые силовые агрегаты. В числе последних – бензиновый восьмицилиндровый мотор и рядный шестицилиндровый дизель. По сведениям Carscoop, под дизельным мотором имеется в виду тот самый двигатель с тройным турбонаддувом, развивающий 375 л.с. и 740 Нм, который устанавливается на модели из линейки М Performance. Однако пока неизвестно, будет ли он доступен для всех версий BMW 7 серии или у семерки также появится модификация от М GmbH.