Россияне за год «сожгли» топлива на 68 миллиардов долларов

Из них 62,1 процента пришлось на бензины различных марок, 35,5 процента - на дизель и 2,4 процента - на газ. По оценкам Автостата, на легковые автомобили (доля которых достигает 80 процентов от общего числа машин) пришлось лишь 46 процентов от общего объема потребленного топлива. Оставшиеся 54 процента ушло на нужды коммерческого транспорта. Как предположил директор агентства Сергей Целиков, в 2012 году затраты россиян на автомобильное топливо могут вырасти на 12-15 процентов - до 73-75 миллиардов долларов. Это обусловлено ростом как автопарка, так и цен на бензин. По данным Автостата, в начале 2012 года парк транспортных средств в России насчитывал 42 миллионов машин. В апреле сообщалось, что на новые автомобили в первом квартале 2012 года россияне потратили 17 миллиардов долларов.