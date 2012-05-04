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Россияне за год «сожгли» топлива на 68 миллиардов долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне за год «сожгли» топлива на 68 миллиардов долларов

4 мая 2012, 13:00ОбществоРОман БОТов
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