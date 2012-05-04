Тагильский писатель Борис Телков презентует свою новую книгу о женщине и ее свободе

Член союза писателей России, писатель и поэт представит вниманию гостей мероприятия книгу «Женский облик свободы». Борис Телков на сегодняшний день выпустил около полутора десятков книг, среди которых сборники рассказов и очерков «Жизнь одного пиджака», «Время ночного чая» и другие.