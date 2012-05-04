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Тагильский писатель Борис Телков презентует свою новую книгу о женщине и ее свободе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский писатель Борис Телков презентует свою новую книгу о женщине и ее свободе

4 мая 2012, 16:27Общество
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