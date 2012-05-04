Тагильский писатель Борис Телков презентует свою новую книгу о женщине и ее свободе
4 мая 2012, 16:27Общество
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16 мая в Центральной городской библиотеке состоится презентация новой книги известного тагильского писателя Бориса Телкова.
Член союза писателей России, писатель и поэт представит вниманию гостей мероприятия книгу «Женский облик свободы». Борис Телков на сегодняшний день выпустил около полутора десятков книг, среди которых сборники рассказов и очерков «Жизнь одного пиджака», «Время ночного чая» и другие.
В своих книгах писатель любит упоминать Нижний Тагил, он неоднократно писал об истории, культуре, обычаях и фотографии родного города.
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