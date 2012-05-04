TVR выпусит дизельный спорткар
4 мая 2012, 13:07ОбществоРОман БОТов
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Британский автопроизводитель TVR разрабатывает новый спорткар, оснащенный дизельным двигателем, развивающим максимальный крутящий момент 650 Нм. Судя по сообщению, опубликованному на сайте компании, это будет модель Cerbera второго поколения, которая появится на рынке нынешним летом. Помимо дизельного спорткара, компания готовит электрический TVR с запасом хода 480 километров.
Также разрабатывается и модификация для «продолжительных путешествий», вероятно, оснащенная двигателем внутреннего сгорания, который будет работать исключительно для подзарядки аккумуляторов силовой установки. Детальные технические характеристики новинки пока не разглашаются. Британский производитель также предлагает возможность полного восстановления любой своей модели, вплоть до установки нового двигателя — 6,2-литрового восьмицилиндрового агрегата мощностью 432 лошадиные сил (569 Нм). На данный момент компанией TVR все еще владеет россиянин Николай Смоленский, купивший ее в 2004 году.
Фото Garret Voight с сайта flickr.com
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