TVR выпусит дизельный спорткар

Также разрабатывается и модификация для «продолжительных путешествий», вероятно, оснащенная двигателем внутреннего сгорания, который будет работать исключительно для подзарядки аккумуляторов силовой установки. Детальные технические характеристики новинки пока не разглашаются. Британский производитель также предлагает возможность полного восстановления любой своей модели, вплоть до установки нового двигателя — 6,2-литрового восьмицилиндрового агрегата мощностью 432 лошадиные сил (569 Нм). На данный момент компанией TVR все еще владеет россиянин Николай Смоленский, купивший ее в 2004 году.