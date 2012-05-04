УВЗ занялся развитием инновационной активности молодёжи

Сегодня в корпорации особое внимание уделяется привлечению и удержанию молодых работников. В нашей структуре большое количество участников. И это так здорово, что молодой работник может искать, реализовывать себя и расти в профессиональном плане, даже не выходя за пределы корпорации, а просто перемещаясь по предприятиям «УВЗ».

И сегодняглавная цель «круглого стола» - разработать единые стандарты и подходы молодёжной политики, которые будут транслироваться на все площадки корпорации. Надеюсь, что эта встреча подвигнет вас создать и развить на своих предприятиях филиальную сеть молодёжных организаций и все вы, таким образом, вольётесь в МО «Уралвагонзавод», -- рассказала заместитель генерального директора по персоналу Светлана Иванилова.

В Нижнем Тагиле гости провели два дня. Представители Уралвагонзавода делились опытом создания крупнейшей на сегодняшний день молодёжной организации в России, а также провели экскурсию по Музейному комплексу предприятия. Шло активное обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия и развития сотрудничества.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что подобные встречи полезны для обмена опытом, и их, а также семинары и тренинги для молодых работников необходимо проводить регулярно. Кроме того, были выдвинуты предложения по учреждению органов по работе с молодёжью на корпоративном уровне, формированию единой нормативной базы, координации работы единым центром компетенций и многие другие.

Молодежь предприятий корпорации была приглашена к участию в конкурсах профессионального мастерства и научно-практической конференции молодых специалистов Уралвагонзавода. В дальнейшем эти и другие мероприятия будут организовываться общимиусилиями. Также в планах участников «круглого стола» - проведение совместных спортивных состязаний, тем более что подобный опыт у Уралвагонзавода уже есть: в традиционнойлегкоатлетической эстафете на призы корпоративной газеты «Машиностроитель»прошлого года приняли участие не только спортсмены головного предприятия, но и представители УКБТМ, Уралтрансмаша и Волчанского механического завода.