В администрации Нижнего Тагила спешно ищут нового подрядчика на ремонт дорог Тагилстроевского района

Возможно, руководство фирмы предполагало продать контракт другой организации по сходной цене. На что рассчитывали представители недобросовестного подрядчика, будут выяснять у них самих сотрудники ОБЭП и Налоговой инспекции. Такую информацию предоставили председателю ОД «Тагил без ям» Никите Чапурину в Администрации Нижнего Тагила.

Контракт с новой фирмой должен быть заключен не позднее 5 мая. Какая организация является главным претендентом на ремонт дорог Тагилстроя, пока не сообщается. При этом единственными районами города, в которых пока не ремонтируются дороги, остаются Тагилстрой и Рудник III Интернационала. По этой же причине в районе перенесена и легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Организаторы спортивного мероприятия опасаются за здоровье ее участников, которые должны были побежать по испещренным ямами дорогам.