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В администрации Нижнего Тагила спешно ищут нового подрядчика на ремонт дорог Тагилстроевского района
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В администрации Нижнего Тагила спешно ищут нового подрядчика на ремонт дорог Тагилстроевского района

4 мая 2012, 14:05Общество
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