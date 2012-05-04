В Нижнем Тагиле трамвайщики должны убрать с дороги кусок силовой защиты, грозящий пропороть днища автомобилей

Муниципальный подрядчик по строительству дороги и ОД «Тагил без ям» призывают трамвайщиков как можно быстрее устранить опасность, которую представляет металлический кусок защиты силового кабеля. А между тем Никита Чапурин обращает внимание водителей, чтобы они были предельно внимательны и объезжали торчащий кусок металла стороной.

А ремонты дорог в Нижнем Тагиле идут своим чередом. Фреза работает на Октябрьской революции и на Садовой рядом с вокзалом. Ямочные ремонты производятся на Серова, Ермака, Циолковского, Первомайской. На проспекте мира все еще идет укладка бордюрного камня.

На мосту на Циолковского по дороге на Тагилстрой приступили к чистке дороги и подготовке ее к укладке асфальта. Установлены временные дорожные знаки, подрядчики предупреждают: на этом участке дороги возможны пробки.