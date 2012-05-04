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В Нижнем Тагиле трамвайщики должны убрать с дороги кусок силовой защиты, грозящий пропороть днища автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле трамвайщики должны убрать с дороги кусок силовой защиты, грозящий пропороть днища автомобилей

4 мая 2012, 12:39Общество
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