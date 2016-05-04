Православные верующие Нижнего Тагила совершили крестный ход на Лисью гору

Праздничные богослужения начались еще в субботу вечером: храмы Нижнего Тагила посетили тысячи православных. Там они смогли помолиться, причаститься, исповедоваться, а также освятить куличи и крашеные яйца.

Всем известно, что эта еда считается традиционной на Пасху. Яйцо – символ возрождения и жизни, а пасхальный кулич, изготовленный в виде усеченной пирамиды, олицетворяет гроб Господень.

В этом году Пасха и Первомай пришлись на один день. Поэтому крестный ход впервые состоялся на Лисьей горе, чтобы центральные улицы были разгружены для проведения концертов. В шествии приняли участие свыше пятисот тагильчан. Для некоторых, особенно для престарелых людей, поход до сторожевой башни стал настоящим испытанием.

И все-таки, вопреки трудному подъему и сильному ветру на вершине горы, у сторожевой башни, освященной в честь равноапостольного князя Владимира, состоялось пасхальное богослужение и раздача благодатного огня из Иерусалима.