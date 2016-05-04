Страховые фирмы не спешат компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Нижнем Тагиле и его пригороде

Мы выдаем справки, подтверждающие акт затопления, для предоставления в страховую компанию. Они выдаются тем, у кого застраховано имущество. На сегодняшний день выдано 29 справок сообщили журналисту TagilCity.ru в отделе гражданской защиты населения.

Однако не все страховые компании идут навстречу пострадавшим от половодья. Садоводы сообщили о проблемах, с которыми они столкнулись при попытке получить компенсацию от страховой компании:

Страховые фирмы отказывают садоводам выплачивать страховку. В договоре есть оговорка: «Кроме затопления». Уже не один человек мне об этом рассказал. С этим будем ещё разбираться. Нас 20 лет не топило, а с 2013 начало топить. В 2013 году затопило 160 участков, в 2015 — 26, а в 2016 — 290 участков рассказал редакции TagilCity.ru Валерий Балкушев, председатель садоводческого товарищества «Шахтер».

Журналист TagilCity.ru обратился в одну из крупных страховых компаний Нижнего Тагила, где рассказали, что вопрос выплаты по страховому договору зависит от правил страховой компании:

Необходимо уточнить, в какой страховой фирме застрахованы садоводы. У всех страховых компаний свои правила. Если, например, говорить о нашей компании, то у нас риск паводка есть в договоре страхования, он прописан. Это будет являться страховым событием при предоставлении документов от компетентных органов. Это МЧС или метеослужба. Администрация тоже возможна.