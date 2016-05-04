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Страховые фирмы не спешат компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Нижнем Тагиле и его пригороде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страховые фирмы не спешат компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Нижнем Тагиле и его пригороде

4 мая 2016, 18:00ОбществоДенис Таратонов
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