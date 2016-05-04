Страховые фирмы не спешат компенсировать ущерб пострадавшим от паводка в Нижнем Тагиле и его пригороде
С 25 апреля в Администрации Нижнего Тагила садоводам, чьи участки пострадали от половодья, выдают справки для страховых компаний. Предполагается, что на основании этих справок страховые компании возместят ущерб пострадавшим от наводнения.
Мы выдаем справки, подтверждающие акт затопления, для предоставления в страховую компанию. Они выдаются тем, у кого застраховано имущество. На сегодняшний день выдано 29 справок сообщили журналисту TagilCity.ru в отделе гражданской защиты населения.
Однако не все страховые компании идут навстречу пострадавшим от половодья. Садоводы сообщили о проблемах, с которыми они столкнулись при попытке получить компенсацию от страховой компании:
Страховые фирмы отказывают садоводам выплачивать страховку. В договоре есть оговорка: «Кроме затопления». Уже не один человек мне об этом рассказал. С этим будем ещё разбираться. Нас 20 лет не топило, а с 2013 начало топить. В 2013 году затопило 160 участков, в 2015 — 26, а в 2016 — 290 участков рассказал редакции TagilCity.ru Валерий Балкушев, председатель садоводческого товарищества «Шахтер».
Журналист TagilCity.ru обратился в одну из крупных страховых компаний Нижнего Тагила, где рассказали, что вопрос выплаты по страховому договору зависит от правил страховой компании:
Необходимо уточнить, в какой страховой фирме застрахованы садоводы. У всех страховых компаний свои правила. Если, например, говорить о нашей компании, то у нас риск паводка есть в договоре страхования, он прописан. Это будет являться страховым событием при предоставлении документов от компетентных органов. Это МЧС или метеослужба. Администрация тоже возможна.
Между тем правительство Свердловской области пообещало возместить ущерб пострадавшим от паводка. С этой целью в муниципалитетах создаются комиссии по оценке ущерба от паводка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru