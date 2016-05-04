В Нижнем Тагиле на площади у Центральной городской библиотеки завтра прозвучат стихи о войне

Стихотворения на военную тематику прочитают лучшие чтецы Нижнего Тагила. В финале акции прозвучат произведения Р. Рождественского, С. Островского, Э. Асадова и А. Твардовского.

Эти стихи в исполнении учащихся школ больше всего запомнились членам жюри. Особенно трогает сердце, когда произведения о войне читают совсем юные участники.