В Нижнем Тагиле на площади у Центральной городской библиотеки завтра прозвучат стихи о войне
4 мая 2016, 15:00ОбществоТимофей Данилов
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5 мая в 15:00 на крыльце городской библиотеки пройдет последний акт акции «Это надо не павшим, это надо живым!».
Сюжеты: Нижний Тагил
Стихотворения на военную тематику прочитают лучшие чтецы Нижнего Тагила. В финале акции прозвучат произведения Р. Рождественского, С. Островского, Э. Асадова и А. Твардовского.
Эти стихи в исполнении учащихся школ больше всего запомнились членам жюри. Особенно трогает сердце, когда произведения о войне читают совсем юные участники.
Эта поэтическая акция поклон молодого поколения героям Великой Отечественной войны, символ памяти о страшных годах, говорят библиотекари.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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