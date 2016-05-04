В Нижнем Тагиле волонтеры открыли новую точку кормления бездомных (ФОТО)

На прошлой неделе волонтеры отправились на поиски места скопления бездомных в так называемое гетто Нижнего Тагила, а именно на Рудник. По словам активистов, этот район считается самым неблагополучным в городе.

Организовать точку кормления волонтеры решили у одного из пунктов приема металлолома. Приемщица согласилась и сообщила, что оповестит об этом всех нуждающихся.

На первую акцию «Тарелка добра» на Руднике пришло 11 человек. Активисты накормили бездомных супом и напоили чаем. Со слов самих организаторов, они были приятно удивлены тому, что люди приходили трезвыми и охотно шли на контакт.

Во время обеда общественники рассказали бездомным о возможности поехать в центры социальной реабилитации. Некоторые обещали подумать над предложением и дать ответ на этой неделе.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»

Сейчас в Нижнем Тагиле работают уже шесть пунктов раздачи пищи бездомным:

по понедельникам в 14:00 по адресу: Циолковского, 7;

по средам в 14:00 на Руднике во дворе дома по ул. Ярославская, 17;

по пятницам в 14:00 на Тагилстрое по адресу: ул. Красных зорь, 18;

по субботам в 15:00 на Вагонке: конечная остановка трамвая у храма Воскресения Христова ;

Христова по субботам в 17:00 по адресу: проспект Мира,63а;

по субботам в 18:00 на Липовом тракте, 38.