В Нижнем Тагиле волонтеры открыли новую точку кормления бездомных (ФОТО)
Активисты общественной организации «Тарелка добра» открыли на Руднике новый пункт раздачи пищи нуждающимся.
На прошлой неделе волонтеры отправились на поиски места скопления бездомных в так называемое гетто Нижнего Тагила, а именно на Рудник. По словам активистов, этот район считается самым неблагополучным в городе.
Организовать точку кормления волонтеры решили у одного из пунктов приема металлолома. Приемщица согласилась и сообщила, что оповестит об этом всех нуждающихся.
На первую акцию «Тарелка добра» на Руднике пришло 11 человек. Активисты накормили бездомных супом и напоили чаем. Со слов самих организаторов, они были приятно удивлены тому, что люди приходили трезвыми и охотно шли на контакт.
Во время обеда общественники рассказали бездомным о возможности поехать в центры социальной реабилитации. Некоторые обещали подумать над предложением и дать ответ на этой неделе.
ФОТО: ЦПГИ «Вместе»
Сейчас в Нижнем Тагиле работают уже шесть пунктов раздачи пищи бездомным:
- по понедельникам в 14:00 по адресу: Циолковского, 7;
- по средам в 14:00 на Руднике во дворе дома по ул. Ярославская, 17;
- по пятницам в 14:00 на Тагилстрое по адресу: ул. Красных зорь, 18;
- по субботам в 15:00 на Вагонке: конечная остановка трамвая у храма Воскресения Христова;
- по субботам в 17:00 по адресу: проспект Мира,63а;
- по субботам в 18:00 на Липовом тракте, 38.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru