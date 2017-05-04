25 дружин юных пожарных Нижнего Тагила приняли участие в акции «Любимый город без пожаров!» (ФОТО)

В 2017 году акция «Любимый город без пожаров!» посвящена 125-летию Всероссийскому добровольному пожарному обществу и 90-летию Государственного пожарного надзора.

На площадь перед КДК «Современник» с заранее подготовленными лозунгами, плакатами и речёвками пришли дружины юных тагильчан-пожарных.

Детей приветствовали начальник 9-го отряда ФПС Полевщиков, и. о. замначальника отдела надзорной деятельности Морозов и старший инструктор ВДПО Савиных.

Во время мероприятия прозвучали авторские произведения – песня и стихотворение – учащихся 41-й и 24-й школ. Педагог дополнительного образования ГДДЮТ Сергей Волков выступил с песнями «Россия, вперед!» и «Пожары».

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Организаторы акции предоставили юным пожарным возможность примерить на себя боевую одежду огнеборцев, посмотреть, как устроен пожарный автомобиль. Попробовать в действии пожарно-техническое оборудование.

Сотрудники Центра защиты населения продемонстрировали технику для тушения пожаров. У всех желающих была возможность сфотографироваться с пожарным-добровольцем – слоном.