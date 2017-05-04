Два куста конопли и полкило готового товара были изъяты у «фермера» из Кушвы (ФОТО)
4 мая 2017, 09:00Общество
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В Кушве накануне был задержан «марихуановый фермер». Нарушитель был найден в ходе мероприятия «Проверочная закупка».
Сюжеты: Кушва
«Садоводу» 20 лет, ранее он судим не был. При осмотре жилища сотрудники полиции изъяли у молодого человека два куста конопли и полкило готового товара.
При допросе он сознался, что начал выращивать запрещенное растение с целью получения «легких денег». Продажей занимался из рук в руки. Максимальная санкция за приготовление сбыта наркотиков в крупном размере составляет до 20 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по региону.
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Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области
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