Два куста конопли и полкило готового товара были изъяты у «фермера» из Кушвы (ФОТО)

«Садоводу» 20 лет, ранее он судим не был. При осмотре жилища сотрудники полиции изъяли у молодого человека два куста конопли и полкило готового товара.

При допросе он сознался, что начал выращивать запрещенное растение с целью получения «легких денег». Продажей занимался из рук в руки. Максимальная санкция за приготовление сбыта наркотиков в крупном размере составляет до 20 лет лишения свободы, передает пресс-служба МВД по региону.