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Естественная смертность населения Свердловской области выросла в 2017 году в 2,5 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Естественная смертность населения Свердловской области выросла в 2017 году в 2,5 раза

4 мая 2017, 17:45Общество
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