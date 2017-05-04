Естественная смертность населения Свердловской области выросла в 2017 году в 2,5 раза
4 мая 2017, 17:45Общество
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Население Свердловской области стало вымирать в 2,5 раза быстрее.
По сравнению с данными 2016 года, за первые три месяца 2017 года смертность населения Свердловской области превысила рождаемость на 18,1 %. В прошлом году этот показатель составлял 6,7%.
Согласно данным Свердловскстата, в указанный период в 2017 году родились 13 305 новорожденных. В 2016 году этот показатель составлял на 1 344 ребенка больше.
При этом в 2017 году умерло 15 718 свердловчан, из них дети до года – 73. В 2016 году число умерших составило 15 631 человек, сообщает РИА URA.RU.
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