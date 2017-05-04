Несовершеннолетних российских преступников могут оставить в колониях до достижения ими 21 года
4 мая 2017, 13:45Общество
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Малолетних преступников хотят оставить в исправительных учреждениях до достижения 21-летнего возраста.
Ранее несовершеннолетние заключенные по достижении 18 лет переводились во взрослые колонии. Чтобы уберечь их от воздействия криминальной субкультуры, разработчики такого проекта предлагают продлить срок нахождения малолетних преступников в исправительных учреждениях для несовершеннолетних.
Специалисты считают, что новые правила смогут гуманизировать условия содержания малолетних нарушителей закона и уберечь их от влияния «зоны», от которого впоследствии им бывает трудно избавиться.
Также они считают, что изменение условий содержания сможет стимулировать желание заключенных встать на путь исправления, сообщает газета «Известия».
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