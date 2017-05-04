Несовершеннолетних российских преступников могут оставить в колониях до достижения ими 21 года

Ранее несовершеннолетние заключенные по достижении 18 лет переводились во взрослые колонии. Чтобы уберечь их от воздействия криминальной субкультуры, разработчики такого проекта предлагают продлить срок нахождения малолетних преступников в исправительных учреждениях для несовершеннолетних.

Специалисты считают, что новые правила смогут гуманизировать условия содержания малолетних нарушителей закона и уберечь их от влияния «зоны», от которого впоследствии им бывает трудно избавиться.

Также они считают, что изменение условий содержания сможет стимулировать желание заключенных встать на путь исправления, сообщает газета «Известия».