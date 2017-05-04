Новый скачок в скорости: Нижний Тагил настроили на волну LTE Advanced

Базовые станции Нижнего Тагила сейчас, как и в Екатеринбурге, настроены на более высокую пропускную способность. С переходом на LTE-A абоненты «МегаФона» сразу почувствовали отличие, ведь даже при максимальной загрузке оборудования интернет работает на порядок быстрее.

Технология LTE Advanced позволила повысить пиковые скорости передачи данных в смартфонах, планшетах или роутерах - до 150 Мбит/с, что в несколько раз быстрее даже сети 4G.

Связисты объясняют: разница между стандартами связи очевидна, это как в сфере обслуживания — когда вместо одной кассы для комфорта покупателей открывают еще три дополнительных.

Оперативность доставки информации влияет на нашу жизнь, поэтому мы не просто добавляем скорость, а принципиально меняем качество мобильного интернета. К примеру, за хоккейным или футбольным матчем теперь незачем следить по ленте комментариев, ведь игры можно смотреть онлайн в приложении «МегаФон.ТВ». Любителям музыки не нужно заранее скачивать треки на свой смартфон – это осталось в прошлом. Сейчас любую песню можно просто слушать онлайн без задержек в загрузке рассказала Людмила Павлова, руководитель по развитию инфраструктуры «МегаФона» в Свердловской области.

Особый интерес к скоростной передаче информации связисты прогнозируют со стороны бизнеса. LTE-A позволяет быстро обеспечить офис интернетом без привязки к проводам. Такая технология по своим характеристикам не уступает в скорости домашнему интернету, позволяя загружать тяжелые файлы в любом месте.