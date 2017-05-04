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После закрытия дома ветеранов жительница Нижнего Тагила не может прописать в свою квартиру мать-инвалида (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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После закрытия дома ветеранов жительница Нижнего Тагила не может прописать в свою квартиру мать-инвалида (ФОТО)

4 мая 2017, 18:15ОбществоПавел Щербина
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