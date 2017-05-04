После закрытия дома ветеранов жительница Нижнего Тагила не может прописать в свою квартиру мать-инвалида (ФОТО)

Мать жительницы Нижнего Тагила Валентины прописана в городе Нижняя Тура. Ранее пенсионерка проживала в доме, имеющем статус «дома ветеранов». В настоящее время, по словам тагильчанки, этот дом расформировывается. Потому, для полноценного ухода за матерью, её пришлось перевезти в Нижний Тагил.

Как инвалиду, по месту жительства ей бесплатно выдаются необходимые лекарства. В Туре дом ветеранов расформировывается, потому возникла необходимость перевезти маму в Тагил. Чтобы она могла получать лекарства здесь и была под моим присмотром объяснила Валентина журналисту TagilCity.ru.

Однако сделать это оказалось непросто. Валентина проживает в приватизированной однокомнатной квартире гостиничного типа с ребёнком, имеющим синдром Дауна и мамой-инвалидом, которую в данный момент не может прописать к себе.

Пытаясь прописать у себя маму, женщина обратилась в отдел миграции. Но там ей выдали ответ, в котором сообщили, что имеющейся у неё жилищной площади недостаточно для того, чтобы прописать маму.

Вследствие ограниченной площади жилого помещения, лица зарегистрированные по данному адресу, не имеют возможности фактически вселиться и проживать в данном жилом помещении, поскольку на одного зарегистрированною приходится около 8.7 кв, метров площади. При регистрации площадь на одного зарегистрированного будет приходиться 5,1 кв. метра говорится в ответе отдела по вопросам миграции ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Для консультации о сложившейся ситуации Валентина обратилась в Дзержинское районное общество инвалидов, где ей рекомендовали обратиться в СМИ и дали контакты юриста, занимающегося консультациями по подобным проблемам.

При следующем визите в отдел миграции, Валентине объяснили, что прописать маму в её квартире, какой бы маленькой она не была, возможно. Для этого нужно предоставить доказательство родственных связей – свидетельство о рождении и свидетельство о браке, в том случае, если гражданка меняла фамилию.

В отделе миграции в устной форме мне сказали – сделайте запрос в ЗАГСе. Прихожу в ЗАГС – они говорят – мы такие запросы не делаем. Потом спрашивала в отделе миграции – могут ли сделать запрос они. Они сказали, что могут, но с разрешения начальника. Вернувшись, специалист сказала – нет, запросы мы не делаем. Как я поняла, ей не разрешили. Позвали прийти ещё раз на следующий день на приём в 14:00. Но у меня не было возможности. В общем, отфутболивают, как могут пожаловалась Валентина журналисту TagilCity.ru при личной встрече.

Причина этого отфутболивания, по мнению Валентины, заключается в страхе чиновников, что женщина начнёт требовать от государства улучшения жилищных условий.

При разговоре со сведущими людьми мне объяснили, что, вероятно, дело в опасениях чиновников, что квартира станет «резиновой» и я буду требовать от государства жилье. Когда в миграционной службе я сказала, что буду настаивать на том, чтобы прописать маму в мою приватизированную квартиру, мне прямо сказали, что в городе и так достаточно «резиновых» квартир, где люди прописаны всем аулом. Я, разумеется, не собираюсь ничего ни от кого требовать. У меня даже мыслей таких не было. У нас в собственности в Нижней Туре большая двухкомнатная квартира. Маму мне нужно прописать здесь только за тем, чтобы обеспечить её необходимым уходом и медикаментами подчеркнула Валентина в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Журналисты TagilCity.ru побывали в квартире Валентины. Площадь квартиры действительно не велика, но, по словам домочадцев, они прекрасно уживаются. Пятилетний Тимур, несмотря на свой диагноз, посещает детский сад. Мама Валентины – Надежда Николаевна – из-за невозможности прописаться здесь вынуждена совершать поездки за лекарствами в Нижнюю Туру, хотя и является пенсионеркой с инвалидностью II-группы.

После этой встречи журналисты TagilCity.ru обсудили ситуацию с представителями отдела по вопросам миграции ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». Его специалисты выразили готовность помочь Валентине.

Согласно действующим нормам, когда жилая площадь настолько мала, прописывать в квартиру кого-либо ещё – действительно нежелательно, но мы всегда стараемся войти в положение человека, никогда не отказываем в прописке, если между людьми действительно есть родственная связь. Изначально гражданке было предложено направить необходимые запросы самостоятельно, но сейчас мы готовы помочь ей вы этом. Для этого ей нужно прийти к нам в отдел с паспортами (её и маминым), свидетельством о рождении и документами собственника жилья пояснила журналистам TagilCity.ru зам. начальника отдела по вопросам миграции ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» - Екатерина Рыжкова.

О разрешении этой бюрократической перипетии – портал TagilCity.ru расскажет позднее.