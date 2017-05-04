Убитого в Сирии военного советника похоронили 3 мая в Екатеринбурге
4 мая 2017, 11:50Общество
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В Екатеринбурге 3 мая прошли похороны военного советника, убитого в Сирии.
Сюжеты: Екатеринбург
Полковник Центрального военного округа Алексей Бучельников погиб в возрасте 39 лет. Как пишет «Комсомольская правда», Алексей в Сирии проводил обучение личного состава артиллерийских войск.
Мужчина погиб 28 апреля во время учений – когда неожиданно военное подразделение начал обстреливать снайпер.
В Минобороны обещали посмертно наградить Алексея.
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