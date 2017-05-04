Владислав Тетюхин был выдвинут Сергеем Носовым на звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила»

15 мая приём заявок на почётное звание будет закрыт, а 1 июня будет составлен общий список кандидатов. Мэр Сергей Носов, воспользовавшись своим положением, выдвинул в кандидаты Владислава Тетюхина, создателя Уральского клинического центра.

Этот человек сделал так много для горожан, жителей Урала и России, что мы, тагильчане, можем и должны это оценить, - сказал мэр. – Я считаю, что строительство такого центра на территории Нижнего Тагила - это пример гражданского подвига.

Напомним, в 2016 году депутаты городской думы Нижнего Тагила не выбрали Владислава Тетюхина почетным гражданином. В качестве протеста относительно данного решения политиков порядка 3000 человек подписали петицию за отмену решения депутатов, однако народные избранники на это не отреагировали.

В 2016 году меценат был выдвинут редакцией TagilCity.ru как победитель Премии Человек года в номинации «За мудрость», а в 2017 году данную кандидатуру предложил уже мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.