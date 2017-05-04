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Владислав Тетюхин был выдвинут Сергеем Носовым на звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Тетюхин был выдвинут Сергеем Носовым на звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила»

4 мая 2017, 08:30Общество
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