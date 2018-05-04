Ветераны пели и танцевали на творческом фестивале «Майские рассветы» в Нижнем Тагиле

В Дзержинском районе Нижнего Тагила состоялся 22-й фестиваль самодеятельного творчества ветеранов войны и труда «Майские рассветы».

Фестиваль посвящен 85-летию Вагонки и грядущему Дню Победы. Фестиваль начался с просмотра фильма об истории Дзержинского района. С поздравлениями и благодарностями к участникам обратились председатель районного Совета ветеранов Сергей Кузнецов и представитель администрации района Елена Панченко.





9 творческих коллективов и 8 солистов выступили перед зрителями. Были представлены танцевальные и вокальные (сольные и хоровые) номера. Все участники получили благодарственные письма и призы, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила.