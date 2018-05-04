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Новости Нижнего Тагила

Детский крестный ход в честь дня рождения Николая II пройдет в Екатеринбурге

4 мая 2018, 20:00Добавить новость
дети,Екатеринбург,ребенок,Большой Златоуст,часовня,РПЦ,религия,Крестный ход,Николай II

20 мая в Екатеринбурге состоится детский крестный ход, посвященный 150-летию со дня рождения последнего российского императора Николая II.

Шествие пройдет от храма «Большой Златоуст» до часовни Святой Великомученицы Екатерины. В 10:00 перед началом мероприятия состоится божественная литургия, на которой участники смогут услышать пение детского сводного хора. В 11:30 начнется крестный ход, передает «Областная газета».

Напомним, что 30 апреля в Екатеринбурге состоялся крестный ход, посвященный царской семье.

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