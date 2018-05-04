Год лишения свободы грозит екатеринбуржцу за взятку сотруднику ГИБДД

35-летний житель Екатеринбурга задержан за попытку дать взятку в размере 10 тысяч рублей инспектору ГИБДД.

Ранее обвиняемый был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Для того, чтобы вновь иметь возможность управлять автомобилем, мужчина был обязан сдать теоретический экзамен.





Екатеринбуржец по телефону предложил старшему лейтенанту полиции взятку, на что получил отказ и предупреждение об уголовной ответственности, рассказали в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Мужчина не обратил внимание на предупреждение.





Через несколько дней обвиняемый прибыл в Невьянск и вновь попытался дать взятку должностному лицу. Он сел в автомобиль инспектора и положил в перчаточный ящик 10 тысяч рублей, после чего был задержан.





Возбуждено уголовное дело. За дачу взятки нарушителя ожидает наказание в виде лишения свободы на 1 год, либо штраф до 200 тысяч рублей, передает «Вечерний Екатеринбург».