Глава ГГО и «Пригородная УК» будут наказаны после коммунальной аварии в Первомайском

МУП «Пригородная УК» в лице директора Александра Кондратьева и глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников будут наказаны за нарушение законодательства о водоснабжении. После коммунальной аварии в поселке Первомайский под Нижним Тагилом надзорными органами было возбуждено дело об административном правонарушении.

Надзорные органы усмотрели нарушения в работе Пригородной УК в период ликвидации аварии в поселке.

В отношении МУП «Пригородная УК» было возбуждено дело об административном правонарушении. Областная прокуратура поручила проведение проверки Пригородной прокуратуре. Были усмотрены нарушения в превышении сроков по ликвидации аварии. Также не был организован подвоз воды потребителям в период устранения поломки. Главе Горноуральского городского округа прокуратура вынесла представление.

По факту выявленного нарушения прокуратурой Пригородного района 29 марта 2018 года вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении МУП «Пригородная УК», которое предусмотрено ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). В адрес Главы Горноуральского ГО 30 марта 2018 года вынесено представление, -- прописано в официальном ответе прокуратуры Свердловской области.

Дмитрий Летников, глава Горноуральского городского округа





Напомним, коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла в поселке Первомайский в марте. Более 2 недель жители отдельных улиц оставались без питьевой воды.