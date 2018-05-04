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ИА «Новый город» и главред Алексей Хлопотов наказаны за нарушение закона о СМИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ИА «Новый город» и главред Алексей Хлопотов наказаны за нарушение закона о СМИ

4 мая, 20:35Общество
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