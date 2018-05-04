ИА «Новый город» и главред Алексей Хлопотов наказаны за нарушение закона о СМИ

Роскомнадзор в ходе проверки выявил нарушения закона РФ «О средствах массовой информации». ИА «Новый город» распространяло в материалах персональные данные граждан и нарушало порядок объявления выходных данных при публикациях. За это главный редактор информационного агентства «Новый город» Алексей Хлопотов привлечен к административной ответственности.

Информационное агентство публиковало статьи с фотоматериалами, которые содержали персональные данные сотрудника городского информационного портала TagilCity.ru. При этом, распространение данного контента происходило без разрешения гражданина. В публикации, которая, по мнению героя, содержала клевету, были указаны фамилия и имя, а также контактный номер телефона субъекта.

Персональные данные граждан отнесены законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера. Распространение персональных данных является действием, направленным на их раскрытие неопределенному кругу лиц и ограничено законом.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации» не допускается использование СМИ для разглашения сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну, -- сообщили в Управлении Роскомнадзора по УРФО.

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу провело проверку в отношении ИА «Новый город». Роскомнадзор потребовал удалить материалы, которые содержали персональные данные гражданина, так как информационное агентство не предоставило правовых оснований для их распространения.

Также «Новому городу» было вынесено письменное предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.