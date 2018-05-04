«Монетка» в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировок

В Екатеринбурге на 100 тысяч рублей оштрафована торговая сеть «Монетка», принадлежащая ООО «Элемент-Трейд».

В столице Урала по заявлению от покупателя была проведена проверка Роспотребнадзора в магазине сети «Монетка», располагающемся по адресу улица Машиностроителей, 75.





В ходе проверочных мероприятий в магазине были обнаружены товары без маркировки и необходимой информации для покупателя, в частности сапоги и детская игрушка.





Торговая сеть «Монетка» оштрафована на 100 тысяч рублей, сообщают «Вечерние ведомости».





Напомним, что в 2017 году Роспотребнадзор нашел нарушение санитарных норм в магазине «Райт» в Нижнем Тагиле, также принадлежащем ООО «Элемент-Трейд», а в январе 2018 года в «Монетке» в Каменске-Уральском кассир обыскала 9-летнюю девочку, заподозрив ее в краже.