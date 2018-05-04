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Новости Нижнего Тагила

МУП «Пригородная УК» нарушила закон при устранении аварии в пос. Первомайский

4 мая 2018, 15:55Добавить новость
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МУП «Пригородная УК» нарушила законодательство о водоснабжении в период коммунальной аварии в поселке Первомайский под Нижним Тагилом. В марте устранение аварии было проведено с нарушением сроков, а люди были вынуждены использовать талый снег, так как не был организован подвоз питьевой воды на период работ. 

В марте в поселке Первомайский произошла коммунальная авария. Жители улиц Новая, Гагарина и Агрономическая более 2 недель оставались без воды. По рассказу местных жителей, коммуникации были разрыты и брошены, из-за чего половина поселка была отрезана от водоснабжения. Люди 2 недели топили снег, чтобы обеспечить себя водой.

 

Около 3 недель сидели без воды. Водовод в поселке изношен, часто случаются аварии. Коммунальщики разрыли до труб и так все бросили. В поселке много пенсионеров, семей с маленькими детьми. Приходилось растапливать снег, чтобы хоть как-то обеспечить себя водой. У нас с водоснабжением и качеством воды в Первомайском все проблемно, -- рассказала местная жительница Ольга. 

 

В системе водоснабжения жилых домов поселка образовалось низкое давление, которое не позволяло обеспечить нормальную подачу воды для потребителей. Сбой в системе водоснабжения был обусловлен произошедшими авариями на сетях и поломкой одного из двух насосов на водоподъеме.

 

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Многоквартирные дома в поселке Первомайский обслуживает МУП «Пригородная УК». В начале апреля в отношении управляющей компании была проведена проверка прокуратурой Свердловской области.

  

Были усмотрены следующие нарушения: период устранения аварийной ситуации превысил установленные сроки, более того, на указанное время не был организован подвоз воды потребителям, -- сообщили в прокуратуре Свердловской области.

 

Ранее жители Первомайского пожаловались на отсутствие мусорных контейнеров на территории поселка, когда жители вынужденно пользуются стихийными свалками. Также в поселке был зафиксирован ненадлежащий процесс откачки канализационных стоков

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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