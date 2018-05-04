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Новости Нижнего Тагила

Штраф 17,5 млн рублей назначен уральской фирме за постановку на учёт 250 мигрантов

4 мая 2018, 07:30Добавить новость
деньги,закон,нарушение,прокуратура,работа,Россия,Свердловская область,штраф,Горный Щит,мигранты
В посёлке Горный Щит Свердловской области предприятие ООО «Виктория» поставило на миграционный учёт более 250 иностранцев, которые были наняты под видом работников. Организации назначен штраф в 17,5 миллионов рублей.

Нарушения в деятельности организации выяснились после надзорных мероприятий. Также было установлено, что фирма фактически не работает, а единственным сотрудником является директор. Договор аренды помещения, куда были зарегистрированы мигранты, расторгнут еще в декабре 2017 года. В ООО «Виктория» иностранцы никогда не работали.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения, которые подходят под статью 19.27 часть 2 – «предоставление заведомо ложных сведений при постановке на миграционный учёт иностранных граждан без гражданства».

Дело было передано в суд, где вскоре постановили ООО «Виктория» выплатить штраф на сумму 17,5 миллионов рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры региона.

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