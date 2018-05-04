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Штраф 17,5 млн рублей назначен уральской фирме за постановку на учёт 250 мигрантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф 17,5 млн рублей назначен уральской фирме за постановку на учёт 250 мигрантов

4 мая, 07:30Общество
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