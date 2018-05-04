Штраф 17,5 млн рублей назначен уральской фирме за постановку на учёт 250 мигрантов

Нарушения в деятельности организации выяснились после надзорных мероприятий. Также было установлено, что фирма фактически не работает, а единственным сотрудником является директор. Договор аренды помещения, куда были зарегистрированы мигранты, расторгнут еще в декабре 2017 года. В ООО «Виктория» иностранцы никогда не работали.