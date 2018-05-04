Средняя зарплата свердловчан составила 34 140 рублей за первый квартал 2018 года
4 мая, 08:00Общество
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Средняя заработная плата свердловчан за первый квартал 2018 года составила 34 140 рублей. Такие данные опубликовал Свердловскстат.
Этот показатель вырос на 10% в сравнении с первым кварталом 2017 года. Эксперты отмечают, что даже при поправке на возросшие цены показатель всё равно демонстрирует увеличение на 8,4%.
Другой положительной тенденцией, озвученной Свердловскстатом, является рост в сфере жилищного строительства. В отличие от прошлогоднего снижения, в нынешнем сезоне эти показатели возросли в полтора раза.
Отрицательные тенденции отмечены в демографии Свердловской области. Здесь фиксируется естественная убыль населения. В начале 2018 года родилось на 1 197 младенцев меньше, чем годом ранее.
Кроме того, свердловчане всё чаще болеют инфекционными заболеваниями – кишечные инфекции, гепатит В и коклюш, передаёт E1.ru.
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