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Новости Нижнего Тагила

Средняя зарплата свердловчан составила 34 140 рублей за первый квартал 2018 года

4 мая 2018, 08:00Добавить новость
деньги,работа,Россия,Свердловская область,статистика,зарплата,демография,цены
Средняя заработная плата свердловчан за первый квартал 2018 года составила 34 140 рублей. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

Этот показатель вырос на 10% в сравнении с первым кварталом 2017 года. Эксперты отмечают, что даже при поправке на возросшие цены показатель всё равно демонстрирует увеличение на 8,4%.

Другой положительной тенденцией, озвученной Свердловскстатом, является рост в сфере жилищного строительства. В отличие от прошлогоднего снижения, в нынешнем сезоне эти показатели возросли в полтора раза.

Отрицательные тенденции отмечены в демографии Свердловской области. Здесь фиксируется естественная убыль населения. В начале 2018 года родилось на 1 197 младенцев меньше, чем годом ранее.

Кроме того, свердловчане всё чаще болеют инфекционными заболеваниями – кишечные инфекции, гепатит В и коклюш, передаёт E1.ru.

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