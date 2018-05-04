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Трое жителей Нижнего Тагила осуждены за сбыт 3,5 килограмма наркотиков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое жителей Нижнего Тагила осуждены за сбыт 3,5 килограмма наркотиков (ФОТО)

4 мая, 06:05Общество
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