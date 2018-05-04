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Новости Нижнего Тагила

Трое жителей Нижнего Тагила осуждены за сбыт 3,5 килограммов наркотиков (ФОТО)

4 мая 2018, 06:05Добавить новость
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Три жителя Нижнего Тагила признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

В декабре 2016 года на улице Краснознамённой сыщики остановили автомобиль, при осмотре которого у находящихся там двух молодых людей были обнаружены 3 пакета с синтетическим наркотиком массой 169 граммов, около 50 тыс. рублей наличными, банковские карты и сотовый телефон.

После осмотра тайника, спрятанного в салоне, были обнаружены 4 пакета с наркотическим веществом массой 264,5 грамма. Позже на квартире, где был задержан третий подозреваемый, правоохранительные органы изъяли ещё 3 килограмма наркотиков.


В результате следственных действий стало известно, что с апреля по декабрь 2016 года преступники привозили крупные партии веществ из Екатеринбурга в Нижний Тагил для распространения через тайники-закладки.

По решению суда подсудимые были приговорены к 9 годам, 9 годам и 1 месяцу и 8 годам тюремного заключения в колонии строго режима, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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