Трое жителей Нижнего Тагила осуждены за сбыт 3,5 килограммов наркотиков (ФОТО)

В декабре 2016 года на улице Краснознамённой сыщики остановили автомобиль, при осмотре которого у находящихся там двух молодых людей были обнаружены 3 пакета с синтетическим наркотиком массой 169 граммов, около 50 тыс. рублей наличными, банковские карты и сотовый телефон.



После осмотра тайника, спрятанного в салоне, были обнаружены 4 пакета с наркотическим веществом массой 264,5 грамма. Позже на квартире, где был задержан третий подозреваемый, правоохранительные органы изъяли ещё 3 килограмма наркотиков.



В результате следственных действий стало известно, что с апреля по декабрь 2016 года преступники привозили крупные партии веществ из Екатеринбурга в Нижний Тагил для распространения через тайники-закладки.



По решению суда подсудимые были приговорены к 9 годам, 9 годам и 1 месяцу и 8 годам тюремного заключения в колонии строго режима, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»