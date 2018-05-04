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Новости Нижнего Тагила

Уральские дороги признаны самыми опасными в России

4 мая 2018, 21:15Добавить новость
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Автотрассы большинства регионов Урала оказались в зоне высокой опасности в рейтинге самых безопасных дорог в России. В число самых опасных регионов вошли Челябинская область, Пермский край и Свердловская область.

Рейтинг разделен на зеленую, желтую и красную зоны – от наиболее безопасных к самым проблемным. Челябинская область заняла последнее место в рейтинге – более трех тысяч человек пострадали примерно в 2500 авариях за 2017 год. Также в красной зоне оказались Пермский край и Свердловская область.

Ханты-Мансийский автономный округ попал в желтую зону – около 700 ДТП и более тысячи пострадавших. Тюменская область смогла попасть на четвертую строчку рейтинга безопасности – 400 аварий и более 500 пострадавших.

Рейтинг составлен общественным центром «За безопасность российских дорог», и включает в себя 50 регионов. При расчетах учитывалось число аварий, протяженность и качество дорог, количество зарегистрированных машин, а также число раненых и погибших, передает Ura.ru.

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