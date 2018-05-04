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Ветераны пели и танцевали на творческом фестивале «Майские рассветы» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветераны пели и танцевали на творческом фестивале «Майские рассветы» в Нижнем Тагиле

4 мая, 18:40Общество
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