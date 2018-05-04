+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
день: +5
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.49 + 1.49
EUR 76.13 + 0.92
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле оштрафованы на 95 тыс. руб. (ФОТО)

4 мая 2018, 12:05Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,передержка,смерть,животные,штраф,проверка,прокуратура,Рудник

Прокуратура в Нижнем Тагиле проверила ООО «Служба отлова безнадзорных животных», где произошел пожар. По результатам проверки организации выписан штраф в размере 95 тысяч рублей за многочисленные нарушения.

В ходе проверки выяснилось, что учреждение имело контракт с Горноуральским ГО на отлов безнадзорных животных, однако срок договора истек 31 декабря 2017 года.

Сотрудники природоохранной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора осуществили выезд по месту содержания животных. Там они обнаружили множественные нарушения. Так, организация не осуществляла учет поступающих и убывающих животных, не проводила вакцинацию животных от бешенства. Помещения, в которых содержались животные, не проходили необходимую санитарную обработку. Безопасность воды и кормов для собак не проверялась, работники не проходили обучение отлову собак, а также выявлен факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных.

Помимо этого экскременты собак и бытовые отходы не вывозились и не утилизировались, а складировались на территории передержки.

По результатам проверки возбуждены уголовные дела по нескольким статьям КоАП РФ. ООО «Служба отлова безнадзорных животных» получила штраф в размере 95 тысяч рублей.

Напомним, передержка располагалась на Руднике. В декабре 2017 года там произошел пожар, многие животные погибли. Именно тогда и вскрылись факты ненадлежащего содержания собак данной организацией.


Нижний Тагил,пожар,передержка,смерть,животные,штраф,проверка,прокуратура,РудникНижний Тагил,пожар,передержка,смерть,животные,штраф,проверка,прокуратура,РудникНижний Тагил,пожар,передержка,смерть,животные,штраф,проверка,прокуратура,Рудник

Фото: прокуратура Свердловской области

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутат заведено полицией Нижнего Тагила
19 апреля, 07:35
0 1
69 тагильчан оштрафованы за выгул собак в неположенном месте в 2017 году
23 марта, 22:35
6 2
Агрокомплекс «Горноуральский» заплатит 2 млн за разлив свиных фекалий (ВИДЕО)
12 марта, 17:45
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 77
Подписаться на новости