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Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле оштрафованы на 95 тыс. руб. (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле оштрафованы на 95 тыс. руб. (ФОТО)

4 мая, 12:05Общество
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