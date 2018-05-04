Владельцы «смертельной передержки» в Нижнем Тагиле оштрафованы на 95 тыс. руб. (ФОТО)

В ходе проверки выяснилось, что учреждение имело контракт с Горноуральским ГО на отлов безнадзорных животных, однако срок договора истек 31 декабря 2017 года.

Сотрудники природоохранной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора осуществили выезд по месту содержания животных. Там они обнаружили множественные нарушения. Так, организация не осуществляла учет поступающих и убывающих животных, не проводила вакцинацию животных от бешенства. Помещения, в которых содержались животные, не проходили необходимую санитарную обработку. Безопасность воды и кормов для собак не проверялась, работники не проходили обучение отлову собак, а также выявлен факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных.

Помимо этого экскременты собак и бытовые отходы не вывозились и не утилизировались, а складировались на территории передержки.

По результатам проверки возбуждены дела по нескольким статьям КоАП РФ. ООО «Служба отлова безнадзорных животных» получила штраф в размере 95 тысяч рублей.

Напомним, передержка располагалась на Руднике. В декабре 2017 года там произошел пожар, многие животные погибли. Именно тогда и вскрылись факты ненадлежащего содержания собак данной организацией.

Фото: прокуратура Свердловской области