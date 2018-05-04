«Вся Россия! за 300»: название то же, а гигов в 2 раза больше

Теперь полюбившийся свердловчанам тариф «Вся Россия! за 300» будет включать в себя уже 12 гигабайт трафика, а также 600 SMS и 600 минут на городские и мобильные номера РФ. Чтобы получить двойной пакет интернета, достаточно дождаться очередного списания абонентской платы или «перезагрузить» тариф.

Приятно, что абонентская плата на тарифе останется прежней — всего 300 рублей в месяц.

Почти всегда улучшенный тариф преподносится как «новый», что крайне неудобно для абонента. Приходится заново изучать все условия, искать, что же там не так, запоминать команду для перехода. Поэтому мы решили просто в 2 раза увеличить пакет интернета на тарифе «Вся Россия! за 300» для всех существующих абонентов.

Приятно, что распространяться это нововведение будет и на новых абонентов, -- отметила директор по маркетингу компании МОТИВ Екатерина Хворостова.

Для перехода на тариф «Вся Россия! за 300» достаточно набрать на телефоне *114*56# и нажать кнопку вызова.