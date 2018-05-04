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Новости Нижнего Тагила

Заморозки до -5 градусов ожидаются в Свердловской области 5 и 6 мая

4 мая 2018, 22:35Добавить новость
Свердловская область,экстренное предупреждение,заморозки,ЧС,аварии,метеорологи
5 и 6 мая на территории Свердловской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов В связи с заморозками Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила предупреждает о возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. 
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