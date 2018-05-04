Заморозки до -5 градусов ожидаются в Свердловской области 5 и 6 мая
4 мая, 22:35Общество
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5 и 6 мая на территории Свердловской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов
В связи с заморозками Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила предупреждает о возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
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