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Похожий на депутата Ионина человек устроил пальбу из автомата в Камышлове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похожий на депутата Ионина человек устроил пальбу из автомата в Камышлове

Вчера, 21:48ОбществоФото: vk.com/ionindm
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