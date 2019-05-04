Похожий на депутата Ионина человек устроил пальбу из автомата в Камышлове
В центре Камышлова 4 мая во дворе отеля-ресторана «Ленский» были слышны звуки стрельбы из автомата Калашникова. Очевидцы записали на видео того, кто устроил пальбу. Человек с автоматом на записи похож на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, сообщает «Уралинформбюро».
Съёмку производил житель соседнего дома из окна своей квартиры. На видео видна группа из трёх мужчин и одной девушки. В руках человека, похожего на Ионина, оказывается автомат, из которого он делает несколько очередей в воздух.
Журналисты, получившие копию видео, просят УФСБ, СУ СК РФ и ГУ МВД РФ по Свердловской области проверить данный факт. Источник агентства «Уралинформбюро» сообщает, что Дмитрий Ионин действительно находился 4 мая в Камышлове в компании местного бизнесмена и координатора муниципальной ячейки «Справедливая Россия» Павла Грибкова. Также имеется видео, на котором видно, что на место стрельбы прибыл наряд полиции.
Чуть позже Дмитрий Ионин дал комментарий на счёт инцидента. Он не отрицает, что находился во дворе отеля-ресторана, но пояснил, что считал автомат игрушечным, а на спусковой крючок нажал его помощник.
С утра в Камышлове занимались вопросом, людей кинул застройщик, у нас была встреча в этом дворе. Человек мне дал автомат игрушечный, я нажал: «О, ни фига себе, как громко звучит». Приехали полицейские, мы его сдали,объяснил депутат.