Похожий на депутата Ионина человек устроил пальбу из автомата в Камышлове

Съёмку производил житель соседнего дома из окна своей квартиры. На видео видна группа из трёх мужчин и одной девушки. В руках человека, похожего на Ионина, оказывается автомат, из которого он делает несколько очередей в воздух.

Видео Видео: uralinform.ru

Журналисты, получившие копию видео, просят УФСБ, СУ СК РФ и ГУ МВД РФ по Свердловской области проверить данный факт. Источник агентства «Уралинформбюро» сообщает, что Дмитрий Ионин действительно находился 4 мая в Камышлове в компании местного бизнесмена и координатора муниципальной ячейки «Справедливая Россия» Павла Грибкова. Также имеется видео, на котором видно, что на место стрельбы прибыл наряд полиции.

Видео Видео: uralinform.ru

Чуть позже Дмитрий Ионин дал комментарий на счёт инцидента. Он не отрицает, что находился во дворе отеля-ресторана, но пояснил, что считал автомат игрушечным, а на спусковой крючок нажал его помощник.