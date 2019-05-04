В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс красоты
Сегодня, 15:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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22-й общегородской конкурс «Мисс Екатеринбург» открыл прием анкет участниц, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
В конкурсе могут принять участие девушки ростом от 170 см, в возрасте от 18 до 25 лет, у которых нет мужа и детей. Также участницам нельзя иметь татуировки на открытых частях тела. На конкурс «Мисс Екатеринбург-2019» приглашаются жительницы Екатеринбурга и студентки, обучающиеся в учебных заведениях города.
Все заявки принимаются до 1 июля. Предположительная дата проведения конкурса – 9 августа.
В 2018 году в конкурсе победила 20-летняя Арина Верина из Краснотурьинска, которая стала первой вице-мисс в конкурсе «Мисс Россия-2019».
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