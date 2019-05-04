В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс красоты

В конкурсе могут принять участие девушки ростом от 170 см, в возрасте от 18 до 25 лет, у которых нет мужа и детей. Также участницам нельзя иметь татуировки на открытых частях тела. На конкурс «Мисс Екатеринбург-2019» приглашаются жительницы Екатеринбурга и студентки, обучающиеся в учебных заведениях города.