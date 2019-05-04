Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Григорьева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1556961679 e03a8901 f7c6 44b4 aeca ea746f6be61d

В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Григорьева

Сегодня, 15:38ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина