В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Григорьева
Сегодня, 15:38ОбществоФото: «Инцидент Екатеринбург»
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21-летняя Анастасия Григорьева разыскивается в Екатеринбурге, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
У девушки стройное телосложение и рост 170 см. У Анастасии длинные нарощенные волосы, в момент пропажи она была в розовом пальто.
В последний раз пропавшая выходила на связь 19 апреля. С того момента местонахождение девушки неизвестно. У Анастасии могли быть проблемы, об этом сообщает анонимный пользователь, разместивший объявление о розыске в группе «Инцидент Екатеринбург».
Всех, кто владеет информацией об Анастасии Григорьевой, просят обратиться в полицию.
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