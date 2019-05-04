В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Григорьева

У девушки стройное телосложение и рост 170 см. У Анастасии длинные нарощенные волосы, в момент пропажи она была в розовом пальто.

В последний раз пропавшая выходила на связь 19 апреля. С того момента местонахождение девушки неизвестно. У Анастасии могли быть проблемы, об этом сообщает анонимный пользователь, разместивший объявление о розыске в группе «Инцидент Екатеринбург».