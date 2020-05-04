Чем больше всего возмущены тагильчане в соцсетях на фоне пандемии коронавируса
После введения режима строгой самоизоляции россияне разделились на два лагеря — тех, кто соблюдает все меры безопасности, и тех, кто отрицает пандемию и призывает граждан в соцсетях бойкотировать введенные меры. TagilCity.ru провело мониторинг групп во «Вконтакте» и выяснило, чем больше всего возмущены тагильчане.
Если рассмотреть все комментарии горожан за период введения особого режима в регионе, то негативные эмоции и отрицание самого факта наличия инфекции растут пропорционально количеству проведённых на карантине дней. Так, в начале апреля большинство людей либо не особо комментировали новости про COVID-19, либо не использовали в своём лексиконе резкие и провокационные фразы. Ситуация начала меняться после того, как люди почти две недели прожили в режиме ограничительных мер.
При этом количество призывов не верить статистике растёт в геометрической прогрессии на фоне повышения уровня заболеваемости по всем регионам.
Мнения тагильчан разнятся — от абсолютного непринятия ситуации до паники. Причём первых больше, чем вторых. Особенно остро горожане реагируют на так называемые «вбросы» — фразы о вранье про пандемию, про утаивание информации властью, про бесполезность введённых правительством мер. Именно эти высказывания набирают наибольшее количество «лайков» и комментариев. Из чего можно сделать вывод, что некоторые позволяют себе громкие высказывания о коронавирусе ради так называемого «хайпа».
На втором месте по количеству негативных и наиболее эмоциональных комментариев — вопрос об обязательном ношении масок. Горожане пишут про отсутствие средств индивидуальной защиты в аптеках и других торговых точках, дороговизну «модных аксессуаров», бесполезность их применения. Однако ранее TagilCity.ru проводило опрос граждан, который показал, что средства индивидуальной защиты в городских аптеках есть.
Некоторые отрицают необходимость введения режима дистанционного обучения в школах. По мнению таких родителей, никакой опасности для детей новый вирус не представляет. Горожане также предлагают вообще завершить учебный год и полностью отказаться от дистанта.
Часть тагильчан считает, что большинство работающих людей являются «разносчиками инфекции», поэтому, по их мнению, не было никакого смысла вводить режим самоизоляции — рано или поздно все вирусом переболеют, поэтому ограничивать горожан в передвижении по городу нет необходимости.
Некоторые горожане отшучиваются — публикуют мемы, анекдоты на тему коронавируса.
За распространение недостоверной информации в соцсетях предусмотрен административный штраф — так несколько жителей Свердловской области уже привлечены к ответственности. Например, мужчина из Краснотурьинска выложил в соцсеть видео, где прокомментировал обнаружение новой инфекции у одного из жителей города. Позднее эта информация не подтвердилась. Фейк обошёлся «видеооператору» в 30 тысяч рублей.
За последние сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано три случая заболеваемости коронавирусной инфекцией. По Свердловской области — 75 новых заболевших, по всей России — 10633 инфицированных за сутки. Эпидемиологи предупреждают, что больше половины зафиксированных случаев за сутки (5345) выявлены у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.