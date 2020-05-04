Чем больше всего возмущены тагильчане в соцсетях на фоне пандемии коронавируса

Если рассмотреть все комментарии горожан за период введения особого режима в регионе, то негативные эмоции и отрицание самого факта наличия инфекции растут пропорционально количеству проведённых на карантине дней. Так, в начале апреля большинство людей либо не особо комментировали новости про COVID-19, либо не использовали в своём лексиконе резкие и провокационные фразы. Ситуация начала меняться после того, как люди почти две недели прожили в режиме ограничительных мер.

При этом количество призывов не верить статистике растёт в геометрической прогрессии на фоне повышения уровня заболеваемости по всем регионам.

Мнения тагильчан разнятся — от абсолютного непринятия ситуации до паники. Причём первых больше, чем вторых. Особенно остро горожане реагируют на так называемые «вбросы» — фразы о вранье про пандемию, про утаивание информации властью, про бесполезность введённых правительством мер. Именно эти высказывания набирают наибольшее количество «лайков» и комментариев. Из чего можно сделать вывод, что некоторые позволяют себе громкие высказывания о коронавирусе ради так называемого «хайпа».

На втором месте по количеству негативных и наиболее эмоциональных комментариев — вопрос об обязательном ношении масок. Горожане пишут про отсутствие средств индивидуальной защиты в аптеках и других торговых точках, дороговизну «модных аксессуаров», бесполезность их применения. Однако ранее TagilCity.ru проводило опрос граждан, который показал, что средства индивидуальной защиты в городских аптеках есть.

Некоторые отрицают необходимость введения режима дистанционного обучения в школах. По мнению таких родителей, никакой опасности для детей новый вирус не представляет. Горожане также предлагают вообще завершить учебный год и полностью отказаться от дистанта.

Часть тагильчан считает, что большинство работающих людей являются «разносчиками инфекции», поэтому, по их мнению, не было никакого смысла вводить режим самоизоляции — рано или поздно все вирусом переболеют, поэтому ограничивать горожан в передвижении по городу нет необходимости.

Некоторые горожане отшучиваются — публикуют мемы, анекдоты на тему коронавируса.

За распространение недостоверной информации в соцсетях предусмотрен административный штраф — так несколько жителей Свердловской области уже привлечены к ответственности. Например, мужчина из Краснотурьинска выложил в соцсеть видео, где прокомментировал обнаружение новой инфекции у одного из жителей города. Позднее эта информация не подтвердилась. Фейк обошёлся «видеооператору» в 30 тысяч рублей.