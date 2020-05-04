Из Якутии с месторождения «Газпрома» из-за коронавируса эвакуируют вахтовиков
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Чаяндинском месторождении в Якутии вахтовики устроили бунт, требуя защиты от коронавируса. Власти Челябинской области начали эвакуировать оттуда рабочих, сообщает 74.ру.
Сюжеты: Коронавирус
В ближайшие дни планируется провести эвакуацию 199 рабочих месторождения, где произошла вспышка коронавируса. В общей сложности там находятся 10,5 тысяч человек.
В пресс-службе губернатора Челябинской области пояснили, что у половины из 199 вахтовиков подтвержден коронавирус. У всех болезнь протекает без симптомов.
Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях, пояснили в пресс-службе.
Вторую группу с отрицательными результатами тестов привезут в Магнитогорск и поместят в обсервацию.
В конце апреля вахтовики Чаяндинского месторождения, которое принадлежит «Газпрому», бунтовали, требуя предпринять меры по защите людей от коронавируса.
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