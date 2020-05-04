Из Якутии с месторождения «Газпрома» из-за коронавируса эвакуируют вахтовиков

В ближайшие дни планируется провести эвакуацию 199 рабочих месторождения, где произошла вспышка коронавируса. В общей сложности там находятся 10,5 тысяч человек.

В пресс-службе губернатора Челябинской области пояснили, что у половины из 199 вахтовиков подтвержден коронавирус. У всех болезнь протекает без симптомов.

Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях, пояснили в пресс-службе.

Вторую группу с отрицательными результатами тестов привезут в Магнитогорск и поместят в обсервацию.