МЧС Свердловской области ловит разжигающих костры нарушителей с помощью дронов

Например, в Первоуральске с воздуха обследовано 78 квадратных километров. Два нарушителя, сжигавшие мусор, обнаружены на территории поселка. Сотрудники МЧС составили на обоих административные протоколы, нарушителям грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Также к административной ответственности привлечены три жителя Среднеуральска, которые сжигали мусор в бочке.