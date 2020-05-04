МЧС Свердловской области ловит разжигающих костры нарушителей с помощью дронов
Сегодня, 14:57ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 мая свердловские спасатели с помощью беспилотников проводят рейд по установлению нарушителей противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ведомства.
Например, в Первоуральске с воздуха обследовано 78 квадратных километров. Два нарушителя, сжигавшие мусор, обнаружены на территории поселка. Сотрудники МЧС составили на обоих административные протоколы, нарушителям грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Также к административной ответственности привлечены три жителя Среднеуральска, которые сжигали мусор в бочке.
Всего с начала введения противопожарного режима в области спасатели привлекли к ответственности 238 нарушителей требований пожарной безопасности. Подобные рейды будут проводится каждый день.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей