Напомним, стимулирующие выплаты медикам пообещал Владимир Путин, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям — 25 тысяч рублей.

На станции скорой помощи Нижнего Тагила в одну смену пациентами с подозрением на COVID-19 занимаются две бригады. По словам работников «скорой», за месяц они могут выехать один раз — для транспортировки больного коронавирусом. Эти бригады полностью обеспечены защитными костюмами и СИЗ.

Другие бригады выезжают на вызовы к пациентам с лихорадкой, пневмонией, ОРВИ, но в их картах подозрение на коронавирус не указано. В связи с этим у медиков из средств защиты только маски и перчатки, также им не положено никаких доплат.

Все остaльные бригады негодуют, что рискa у них ничуть не мeньше, а дaже больше, а дoплат и срeдств защиты — нет. Сделанo это навeрняка и для экoномии СИЗ, котoрых всeгда не хвaтает, и для эконoмии денег: зачeм плaтить 20 бригaдам, когда можно заплaтить двум,отмечают медики.

Персонал станции скорой помощи в Нижнем Тагиле готовится по этому поводу писать коллективные жалобы.